На вопросы читателей в прямом эфире ответит министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов
13 августа гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи Республики Татарстан.
Тезисы встречи:
- Выборы в Молодежный парламент Татарстана
- Изменение системы подготовки кадров в призме проведения WorldSkills Kazan 2019
- Приоритетные направления работы Министерства
- Каким должен быть KPI Министерства по делам молодежи
Задать свои вопросы Дамиру Ильдусовичу вы можете прямо сейчас, оставив комментарий к новости.Мероприятия
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