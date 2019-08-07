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На вопросы читателей в прямом эфире ответит министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов

16:33, 07.08.2019 5
На вопросы читателей в прямом эфире ответит министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов
Фото: Олег Тихонов

13 августа гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи Республики Татарстан.

Тезисы встречи:

  • Выборы в Молодежный парламент Татарстана
  • Изменение системы подготовки кадров в призме проведения WorldSkills Kazan 2019
  • Приоритетные направления работы Министерства
  • Каким должен быть KPI Министерства по делам молодежи

Задать свои вопросы Дамиру Ильдусовичу вы можете прямо сейчас, оставив комментарий к новости.

Мероприятия
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17:24
    Какие основные ошибки и успехи (если они есть) министр может отметить за период своей работы?
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  • Анонимно 17:25
    Где Фаттахову больше понравилось работать - в городской администрации или на посту министра? Или будет про "интересные задачи и вызовы на каждом месте"?
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  • Анонимно 17:25
    Помогает ли министру опыт участия в КВН?
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  • Анонимно 17:26
    Не кажется ли Фаттахову, что за последнее время число его хейтеров резко увеличилось? Если да, то не считает ли он нынешнюю должность "расстрельной"?
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  • Анонимно 17:29
    Правда ли, что костюмы и галстуки Фаттахову подбирает сам Луи Виттон?
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