За полгода россияне потратили на покупку иномарок триллион рублей

За первое полугодие 2019 года В России продали почти 598 тыс. новых легковых иномарок. Россияне потратили на их приобретение 1,06 трлн рублей.



Больше всего было потрачено на автомобили корейской компании Kia - 148 млрд рублей. Далее по продажам идут японская Toyota (119 млрд рублей), корейский Hyundai (107 млрд рублей), а также немецкие Mercedes-Benz (87 млрд рублей) и BMW (81 млрд рублей), передает агенство «Автостат».

Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев 2019 года доля импорта на авторынке России составила 15%. В течение последних десяти лет она сократилась в 3,2 раза. Например, в 2009 году на долю импорта приходилась почти половина всех продаж новых легковых автомобилей (48%).