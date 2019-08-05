В Чистопольском районе Татарстана ликвидируют два хранилища радиоактивных отходов

ФГУП «РосРАО» займется ликвидацией двух хранилищ радиоактивных отходов в Татарстане — на территории Чистопольского часового завода «Восток» (250 кв. м) и Кубасского леса (2,5 тыс. кв. м, из которого к извлечению и вывозу подлежат 35 куб. м строительного мусора).

Работы будут проведены в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на период до 2030 года», сообщило Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Извлеченные отходы для захоронения передадут «Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами». Ликвидацию хранилищ планируется завершить к 20 декабря.