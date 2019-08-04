В Чикаго семь человек пострадали во время стрельбы. Это третий инцидент за выходные

Возле детской площадки в Чикаго произошла стрельба. Пострадали по меньшей мере семь человек. Это третий случай стрельбы в США за выходные.

Как сообщает CBS Chicago, стрельба произошла около часу ночи, стрелявший был за рулем черного Chevrolet Camaro. На данный момент полиция не сообщает о задержанных в связи с этим инцидентом.

Напомним, за последние сутки в США произошло еще два инцидента со стрельбой, в штате Техас и в штате Огайо. Стрельба в техасском Эль-Пасо произошла накануне, около 11.00 по местному времени (20.00 мск), в универсаме Walmart. По последним данным, в результате стрельбы погибли не менее 20 человек и пострадали 26. Полиция задержала единственного подозреваемого — 21-летнего мужчину.

В ходе стрельбы в городе Дентон (Огайо) погибли девять человек, включая самого стрелка. Еще 16 человек получили ранения.



Президент России Владимир Путин сегодня выразил соболезнования американскому президенту Дональду Трампу в связи со стрельбой в штатах Техас и Огайо.

