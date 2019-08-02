Нижнекамца посадили на 5 лет за сбыт фальшивых двухтысячных купюр

Фото: "Реальное время"

В Набережных Челнах оглашен приговор по делу о сбыте поддельных денежных купюр 2 тысячи рублей. Виновным в преступлении признали судимого жителя Нижнекамска.



Как уточнили «Реальному времени» в МВД Татарстана, обвиняемый успел «разменять» две фальшивые купюры на настоящие в мелких торговых точках и в мае 2019 года был задержан экономической полицией автограда.

К обвинению в фальшивомонетничестве добавился и незаконный оборот наркотиков. В итоге Набережночелнинский суд приговорил нижнекамца к 5 годам колонии строгого режима.

Накануне в Казани арестовали двух таксистов из Нижнекамска, что подозреваются подготовке диверсий с массовым отравлением сотрудником МВД и ФСБ.