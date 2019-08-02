Творческий городской фестиваль «Двор Unity Fest» пройдет в середине августа

Первый фестиваль искусств, направленный на создание уникальных объектов культуры и городской среды в оригинальной локации, — «Двор Unity Fest» состоится в Казани 17 и 18 августа 2019 года.



Зерном события является творческий и социальный эксперимент, в котором в одной точке пространства встречаются жители двора, жители и гости города, музыканты, художники и другие созидатели, объединенные одним моментом совместного творчества. В программe фестиваля стритарт-объект, созданный художниками из разных городов России, выступления музыкальных, творческих коллективов, мастер-классы, лекции, спортивные мероприятия, экологические акции, детские праздники и активности.

Основу проекта составляет художественная композиция, наносимая на здание по адресу: ул. Голубятникова 30, командами четырех художников, на фоне активной работы фестивальной площадки.

Во дворе дома проживает более 2000 человек, кроме того, планируется привлечь к посещению фестиваля более 2500 гостей.

По замыслу организаторов, перемены в общей атмосфере двора окажут влияние на всех его жителей и, особенно, на формированиe и становлениe образа мира и культурных ценностей детей и молодежи; через перемены происходит естественное выстраивание движения в сторону положительной альтернативы, задающей высокую планку культурного уровня. Этому также способствует возобновление и поддержание традиции дворовых семейных праздников, естественный их синтез с современной городской культурой через объединение на единой площадке людей для совместного творчества, создание уникальных творческих форм и культурных ценностей. Проект сопровождается реализацией идей социального проектирования — вовлечением в процесс местных жителей в качестве зрителей и участников. Фестиваль является вкладом в эстетический облик города и оказывает непосредственное влияние на культурный уровень молодежи через популяризацию творческих инициатив, демонстрацию возможностей городского российского творческого сообщества, участие молодежи в создании творческих объектов, волонтерстве и формировании городской среды, раскрытие творческого потенциала молодежи.

Фестиваль направлен на фактическое благоустройство города, создание уникальной художественной композиции и, в первую очередь на объединение искусства и городской среды.

Проект стал победителем второго конкурса Президентских грантов в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства».