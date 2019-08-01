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В МЧС признали ответственность ведомства за распространение пожаров в Сибири

11:32, 01.08.2019
В МЧС признали ответственность ведомства за распространение пожаров в Сибири
Фото: mil.ru

Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин признал, что такое широкое распространение пожаров в Сибири произошло из-за недостаточных мер ведомства.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — передает слова Абанина ТАСС.

Он подчеркнул, что большинство очагов не тушились, что в совокупности с сухой погодой и привело к таким площадям пожара.

По данным Абанина, неблагоприятная обстановка с пожарами складывалась в этом году по всей стране. Тем не менее пожары, возникшие в Поволжье и Центральной России, были вовремя потушены.

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