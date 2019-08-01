Казанский прокурор просит возобновить уголовное дело экс-владельца автохолдинга «Сапсан»

Фото: "Реальное время"

Первый заместитель прокурора Казани Денис Хабибуллин обратился в суд за разрешением возобновить уголовное дело против экс-владельца автохолдинга «Сапсан» («Таттранском») Ильдара Зиннурова. Несколько лет назад его подозревали в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, однако дело было закрыто.



В этом году в надзорном ведомстве пришли к выводу, что то решение было незаконным и обратились в суд с ходатайством — разрешить отменить постановление о прекращении уголовного дела в отношении Зиннурова.

Если суд с этим согласится, бизнесмену вернут статус обвиняемого в хищении 10 млн рублей клиентов, оплативших и не получивших у казанского лидера машины «Шкода».

Подробности этой истории — в материале «Реального времени».