Из аэропорта Тюмени эвакуировали более 700 человек

Из аэропорта «Рощино» в Тюмени эвакуировали около 750 человек из-за задымления.

Сообщение об инциденте поступило в 12.20 по местному времени (10.20 мск). В областном ГУ МЧС отмечают, что на момент прибытия на место не было обнаружено ни горения, ни дыма. Специалисты проводят проверку, сообщает «РИА Новости». Источник дыма устанавливается, режим работы аэропорта восстановлен.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет Boeing 747 остановил вылет из московского аэропорта Шереметьево в Ереван в ночь на 19 июля, пострадали восемь человек. Причиной эвакуации людей из самолета авиакомпании Nordwind в Шереметьево стало появление постороннего запаха на борту.

