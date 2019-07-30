Власти Тольятти под видом благоустройства среды построят парковку

Администрация Тольятти для реализации проекта по благоустройству территорий планирует построить парковку во дворе нескольких домов в Автозаводском районе.

Заказ предполагает устройство временной парковки для проведения работ во дворе домов по улице Полякова, 24, 26, 28 и 30. Сами работы, похоже, также ограничатся созданием стоянки: планируется «обеспечение благоустройства кварталов, улучшение эстетического состояния дворовых территорий и создание условий для комфортной среды проживания жителей».

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