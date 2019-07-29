В Саратове у матери, которая держала в доме почти 30 домашних животных, забрали 6-летнюю дочь

В Саратове полиция забрала 6-летнюю девочку у матери, которая держала в доме 25 собак, два кота и кролика.

Об этом сообщает «РИА Новости». Ранее сообщалось, что волонтеры-зоозащитники обнаружили в частном доме почти 30 домашних животных, а также выяснили, что в антисанитарных условиях живет 6-летний ребенок. Начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова сообщила, что на место оперативно выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

После того, как они обследовали помещение, было принято решение изъять ребенка. Девочка временно находится в реабилитационном центре. Семья ранее уже состояла на учете из-за антисанитарии в доме.

Напомним, ранее в Казани родители после ссоры оставили годовалую дочь на обочине дороги.