Верховный суд РТ начинает набор присяжных на процесс по убийству девочки в приемной семье

Фото: «Реальное время»

Сегодня Верховный суд Татарстана принял решение о рассмотрении дела приемной семьи Григорьевых с участием присяжных. Соответствующее ходатайство было заявлено Романом Григорьевым, обвиняемым в истязании, ненадлежащем воспитании и убийстве 9-летней воспитанницы.



Отбор народных заседателей на этот резонансный процесс начнется 22 августа в закрытом режиме. Заседания по существу дела будут открытыми, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, расследование началось после смерти девочки от черепно-мозговой травмы в августе 2018 года. По версии следствия, ее избил приемный отец на глазах у ее младших сестры и брата, а за пару недель до этого девочка получила серьезные ожоги, когда приемная мать умышленно плеснула в нее кипятком из ковша.

Также юные потерпевшие рассказали, что Григорьев заставил их есть упаковки от выпитого без разрешения сока, а Григорьева приставляла нож к горлу, сажала на цепь и придушивала. Эксперты установили, что дети не придумывают.

Детали — в материале «Реального времени».