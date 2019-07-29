МЧС предупредило татарстанцев о порывистом ветре

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о том, что ночью и днем 30 июля на территории Татарстана и в Казани местами ожидается порывистый западный ветер до 17 м/с.

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, «Реальное время» писало, с чем связаны резкие температурные перепады в средней полосе России. Научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин объяснил, что холодные воздушные массы пришли к нам с севера и не пустили горячий воздух, накрывший Западную Европу.

