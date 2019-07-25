В Башкирии от клещей пострадали более 8 тысяч человек

На территории Башкирии с начала текущего года клещи покусали 8 298 человек. Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета республиканского Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2018 года показатель был больше. Тогда специалисты зафиксировали 8 339 случаев укусов.

Кроме того, в регионе от клещей обработано 4 тысячи гектаров.

Напомним, ранее медики сообщили, что в скором времени клещи могут стать переносчиками нового заболевания — бабезиоза. Болезнь характеризуют симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, например, повышенная температура и ломота.