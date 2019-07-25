Новости общества

08:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Башкирии от клещей пострадали более 8 тысяч человек

07:17, 25.07.2019
В Башкирии от клещей пострадали более 8 тысяч человек
Фото: pixabay.com

На территории Башкирии с начала текущего года клещи покусали 8 298 человек. Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета республиканского Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2018 года показатель был больше. Тогда специалисты зафиксировали 8 339 случаев укусов.

Кроме того, в регионе от клещей обработано 4 тысячи гектаров.

Напомним, ранее медики сообщили, что в скором времени клещи могут стать переносчиками нового заболевания — бабезиоза. Болезнь характеризуют симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, например, повышенная температура и ломота.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров