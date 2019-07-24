Депутаты перевели бюджет Ульяновской области на этот год в дефицитный

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области внесли изменения в областной бюджет на 2019 год. Из профицитного он стал дефицитным.

Дефицит бюджета составит 109 млн рублей. Доходы подняты до отметки в 61,12 млрд рублей, расходы выросли до 61,23 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Отмечается, что более 1,06 млрд рублей дополнительных доходов составили средства собственных доходных источников: 694 млн рублей перечислены в казну за счет налога на прибыль организаций, 301,7 млн рублей — за счет налога на доходы физических лиц, 64 млн рублей — в связи с применением упрощенной системы налогообложения.