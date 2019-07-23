Казанский суд отпустил из СИЗО экс-главу «Заинского сахара»

Фото: «Реальное время»

В Казани освобожден из-под стражи под домашний арест гендиректор ОАО «Заинский сахар» и председатель совета директоров ООО «Кузбассавто» Шамиль Мингазов. Соответствующее ходатайство Следкома сегодня удовлетворил Ново-Савиновский райсуд Казани, передает журналист «Реального времени».



Свое ходатайство следователь на заседании обосновала изменением обстоятельств по делу — ранее Мингазов отказывался от дачи показаний, теперь полностью признает вину в коммерческом подкупе, растратах и злоупотреблениях полномочиями с ущербом за 120 млн рублей.

На заседании суда было заявлено, что Мингазов уже принял меры к погашению ущерба.