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Казанский суд отпустил из СИЗО экс-главу «Заинского сахара»

18:33, 23.07.2019
Казанский суд отпустил из СИЗО экс-главу «Заинского сахара»
Фото: «Реальное время»

В Казани освобожден из-под стражи под домашний арест гендиректор ОАО «Заинский сахар» и председатель совета директоров ООО «Кузбассавто» Шамиль Мингазов. Соответствующее ходатайство Следкома сегодня удовлетворил Ново-Савиновский райсуд Казани, передает журналист «Реального времени».

Свое ходатайство следователь на заседании обосновала изменением обстоятельств по делу — ранее Мингазов отказывался от дачи показаний, теперь полностью признает вину в коммерческом подкупе, растратах и злоупотреблениях полномочиями с ущербом за 120 млн рублей.

На заседании суда было заявлено, что Мингазов уже принял меры к погашению ущерба.

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