Аналитики прогнозируют 250 мандатов в Верховную раду для партии Зеленского

Эксперты считают, что партия президента Украины «Слуга народа» получит 250 мест в Верховной Раде. При этом для большинства необходимо набрать 226 мандатов.

Партия «Слуга народа» лидирует по спискам — 42,85%. За ней следуют «Европейская солидарность» (8,33%), «Батькивщина» (8,10%) и «Голос» (6,07%), пишут «Ведомости».

Неожиданными для политологов и аналитиков стали результаты итоги голосования по одномандатным округам. По ним также вырвалась вперед партия «Слуга народа».

Лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков уже предупреждал, что партия начнет со снятия депутатской неприкосновенности, внесения в конституцию изменений, связанных с отзывом народного депутата или прекращением его полномочий, наказания за «кнопкодавство», доработки антикоррупционной системы.