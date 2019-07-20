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В Минобороны Франции появится группа из писателей-фантастов для прогнозирования угроз

23:30, 20.07.2019
В Минобороны Франции появится группа из писателей-фантастов для прогнозирования угроз
Фото: pixabay.com

Агентство оборонных инноваций Франции намерено создать группу из футурологов и писателей-фантастов, которые помогут прогнозировать будущие угрозы.

Команда будет называться Red Team, в нее войдут четыре-пять человек, ответственных за прогнозирование возможных разрушительных сценариев. В агентстве оборонных инноваций объяснили, что «работа этой ячейки будет заключаться в создании стратегических гипотез и выработке рекомендаций на случай возникновения угроз». Например, члены команды займутся исследованием последствий внедрения искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало обзор прогнозов экономистов по разным темам.

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