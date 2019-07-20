В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах страны

Фото: мвд.рф

Самая распространенная причина гибели людей на дорогах — выезд на встречную полосу движения.

Об этом было заявлено на совещании по итогам работы ГИБДД за первое полугодие. В Госавтоинспекции считают, что решить вопрос можно, разделив потоки транспорта. Это нашло отражение в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения». Также на совещании было заявлено, что по итогам прошедших 6 месяцев количество аварий снизилось на 1,3%, снизилось число погибших и раненых, сообщается на официальном портале МВД РФ.

Напомним, ранее в Казани мотобатальон ГИБДД устроил погоню за водителем Porshe.