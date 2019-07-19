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В Казани мотобатальон ГИБДД устроил погоню за водителем Porshe

11:03, 19.07.2019
В Казани мотобатальон ГИБДД устроил погоню за водителем Porshe
Фото: соцсети

Мотобатальон ГИБДД в Казани устроил погоню за водителем Porsche.

На требование остановиться он нажал на педаль газа и попытался скрыться. Инспекторы на мотоциклах догнали его около дома на ул. Меридианной и уже там смогли прижать, сообщается в соцсетях. Выяснилось, что водитель Porsche лишен прав, но, несмотря на это, управлял машиной. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а водителя — в отдел полиции «Ямашевский».

Напомним, ранее в Казани наркоман на Mazda попытался уйти от погони и сбил полицейского-мотоциклиста.

Происшествия Татарстан
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