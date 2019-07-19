В одном из районов Пермского края снят режим ЧС из-за улучшения ситуации с паводком

Власти Юрлинского района Пермского края сняли режим ЧС из-за улучшения ситуации с паводком.

Уровень воды в реке Лопве нормализовался. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности региона. Ранее из-за неблагоприятных погодных условий в Юрлинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Были частично подтоплены придомовые территории села Юрла. Также размыло дороги, связывающие пять населенных пунктов.

По информации ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сегодня на 10.00 мск в регионе остаются подтопленными 44 придомовые территории. В Гайнском районе сохраняется режим ЧС.