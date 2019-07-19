США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компаний.

Как указано на сайте Минфина США, в санкционный список включены граждане Ирана Салим Борджи, Мохаммад Фахрзаде, Афсанех Карими-Адегани, Махди Наджафи и Сухайл Талби.

Большинство из подпавших под санкции связаны с иранской компанией по разработке технологий для центрифуг, против которой в 2011 году уже были введены ограничения.

Отношения США и Ирана ухудшились, после того как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.



Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что игра мускулами против Ирана создаст опасную ситуацию, которая приведет к катастрофическим последствиям для Вашингтона.