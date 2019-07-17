Лавров: игра мускулами против Ирана может стать катастрофой для США

Игра мускулами против Ирана создаст опасную ситуацию, которая приведет к катастрофическим последствиям для США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон развернул кампанию по дискредитации Тегерана и обвиняет его во всех грехах.

«Со своей стороны прилагаем меры для деэскалации напряженности. Активно продвигаем концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающую поэтапное разрешение конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля», — сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Также он добавил, что власти Ирана подчеркивают отсутствие каких-либо агрессивных намерений.

Напомним, что отношения США и Ирана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения».

