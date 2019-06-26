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Экономика

В Татарстане будут выращивать пивоваренный ячмень

12:45, 26.06.2019
В Татарстане будут выращивать пивоваренный ячмень
Фото: pixabay.com

2 июля в рамках сельхозвыставки «День поля в Татарстане — 2019» при участии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и президента AB InBev Efes Дмитрия Шпакова запланировано подписание соглашения о запуске агропрограммы по выращиванию и хранению пивоваренного ячменя на территории Татарстана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Напомним, ранее общественная организация «Опора России» предложила задать минимальную розничную цену на пивоваренную продукцию на уровне 75 рублей за литр.

ЭкономикаОбщество Татарстан
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