Ученые заявили, что у родившихся раньше срока людей меньше шансов на брак

Ученые из Великобритании и Германии установили, что недоношенные дети, то есть родившиеся до 37-й недели беременности, в жизни испытывают больше трудностей при поиске половых партнеров и создании семьи нежели те, кто родился в срок.

Специалисты проанализировали данные около 4,4 млн человек. В итоге выяснилось, что вероятность у преждевременно рожденных людей завести отношения на 28% ниже, чем у рожденных в срок. Шансы стать родителями также ниже на 22%, шанс на вероятность завести сексуального партнера ниже в 2,3 раза.

Кроме того, у рожденных раньше срока детей более низкий уровень межличностной активности, что мешает им справляться с различными социальными задачами, пишет журнал JAMA Network Open.

Отмечается, что ученые пока не выяснили точные причины данных связей.

Напомним, ранее испанские специалисты объяснили причины появления ранней седины у людей.