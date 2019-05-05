Ученые выяснили, почему у людей появляется ранняя седина

Испанские ученые объяснили причины появления ранней седины у людей.

Специалисты провели исследование и изучили данные о состоянии здоровья 54 тысяч человек в возрасте от 30 до 60 лет. Выяснилось, что седина не связана со старением организма, передает «РЕН ТВ».

Уточняется, что за окрас волос отвечает пигмент глуатион, который используется организмом для защиты от серьезных болезней. Таким образом организм начинает бороться с серьезными недугами, такими как сердечно-сосудистые заболевания или болезнь Альцгеймера.

Также седина может быть обусловлена генетическими отклонениями.

Напомним, ранее ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти.