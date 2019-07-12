Казанскому гимназисту продлили арест по делу о захвате одноклассников

Под домашним арестом до 13 сентября оставил сегодня Ново-Савиновский суд Казани 17-летнего ученика гимназии №7, который в мае пришел на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом.



Ходатайство следователя Аскара Нурмухаметова поддержал прокурор Рамиль Гильмутдинов, а также сам подросток, его законный представитель и адвокат, передает журналист «Реального времени»

На данный момент парню предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы 26 человек, в том числе несовершеннолетних, и с применением оружия (п.п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

С июня обвиняемый проходит стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.