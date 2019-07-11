АСВ подало иски по банкротству «ИнтехБанка» на 40 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в «ИнтехБанке». На 1 июня 2019 года ведомство поддало в различные суды 789 исков на общую сумму в 40,43 млрд рублей.

Из них удовлетворены заявления на 26 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что с баланса банка было списано имущество стоимостью 327,6 млн рублей. Речь идет об облигациях, право собственности на которые банк утратил.

Также в сообщении говорится, что в марте-мае новое имущество не выявлено, реализация уже учтенного не производилась.

Напомним, что в апреле суд освободил от ответственности топ-менеджеров «Интеха». Марсель Зарипов и Елена Наумова избежали ответственности «за сроком давности».

