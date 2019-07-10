В многоквартирном доме в Альметьевске загорелся балкон
Сегодня в 16:49 поступило сообщение о горении квартиры в одном из жилых домов на ул. Гафиатуллина в Альметьевске.
На месте было установлено, что горят вещи на балконе на третьем этаже. При тушении пожара удалось спасти 70-летнюю женщину, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Жильцы с верхних этажей были эвакуированы. В 17:04 пожар ликвидировали, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.
Напомним, сегодня в Вахитовском районе Казани в жилом доме случился пожар.
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