В многоквартирном доме в Альметьевске загорелся балкон

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в 16:49 поступило сообщение о горении квартиры в одном из жилых домов на ул. Гафиатуллина в Альметьевске.

На месте было установлено, что горят вещи на балконе на третьем этаже. При тушении пожара удалось спасти 70-летнюю женщину, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Жильцы с верхних этажей были эвакуированы. В 17:04 пожар ликвидировали, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, сегодня в Вахитовском районе Казани в жилом доме случился пожар.

