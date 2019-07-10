13 июля проект Home Plant Lovers организует МАРАФОН ПО ОБМЕНУ РАСТЕНИЯМИ
Проект проводится в Казани в рамках Фестиваля Био ( Life Fest BIO).
Обмен растениями — веселый и бюджетный способ добавить зелени в городские дворы и квартиры. Ведь каждый саженец, поучаствовавший в обмене, однажды вырастет и даст отростки, которые можно будет вновь подарить!
Как принять участие в обмене растениями?
Принесите свое растение в зону ECO на фестивале BIO и обменяйте его на любое понравившееся! Растения могут быть и комнатными, и садовыми. Приветствуется подарочное оформление горшочка с растением и наличие небольшой инструкции по уходу за ним.
Кстати, обмениваться можно не только растениями, но еще и семенами, горшочками и книгами о цветоводстве и ландшафтном дизайне.
Для чего происходит обмен?
- Подарить незнакомому человеку хорошее настроение!
- Пополнить свою коллекцию комнатных растений — озеленить квартиру!
- Активизировать движение городского цветоводства. Обмены растениями существенно упростят процесс создания цветников во дворах Казани!
Зеленая акция — это отличный способ обзавестись растениями, если у вас их пока нет, так что не стесняйтесь приходить и без даров.
Дата проведения: 13 июля.
Место: Кремлевская набережная, вход свободный.
Партнерский материалМероприятия Татарстан
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