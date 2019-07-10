13 июля проект Home Plant Lovers организует МАРАФОН ПО ОБМЕНУ РАСТЕНИЯМИ

Проект проводится в Казани в рамках Фестиваля Био ( Life Fest BIO).

Обмен растениями — веселый и бюджетный способ добавить зелени в городские дворы и квартиры. Ведь каждый саженец, поучаствовавший в обмене, однажды вырастет и даст отростки, которые можно будет вновь подарить!

Как принять участие в обмене растениями?

Принесите свое растение в зону ECO на фестивале BIO и обменяйте его на любое понравившееся! Растения могут быть и комнатными, и садовыми. Приветствуется подарочное оформление горшочка с растением и наличие небольшой инструкции по уходу за ним.

Кстати, обмениваться можно не только растениями, но еще и семенами, горшочками и книгами о цветоводстве и ландшафтном дизайне.

Для чего происходит обмен?

Подарить незнакомому человеку хорошее настроение!

Пополнить свою коллекцию комнатных растений — озеленить квартиру!

Активизировать движение городского цветоводства. Обмены растениями существенно упростят процесс создания цветников во дворах Казани!

Зеленая акция — это отличный способ обзавестись растениями, если у вас их пока нет, так что не стесняйтесь приходить и без даров.



Дата проведения: 13 июля.

Место: Кремлевская набережная, вход свободный.

Партнерский материал