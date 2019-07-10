Правительство планирует запустить электронные паспорта в 2022 году

Российские власти собираются перейти на использование электронных паспортов в 2022 году. Вице-премьер РФ Максим Акимов полагает, что к этому моменту инфраструктура будет готова.

«Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы», — заявил чиновник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что электронный паспорт будет содержать информацию о водительском удостоверении, прописке, данных о регистрации, данных регистрационного учета и СНИЛС.

Дизайн и тип нового документа обсуждаются. Возможность редактировать получат только МВД и орган, записывающий базовую информацию.

Вице-премьер отметил, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, которое сможет защитить персональные данные граждан благодаря российской криптографии.