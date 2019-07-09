Сооснователь Apple выступил с призывом удалиться из Facebook
Соучредитель Apple Стив Возняк посоветовал всем удалиться из Facebook, чтобы сохранить конфиденциальность своих данных.
Свой аккаунт он удалил еще в прошлом году. Возняк беспокоится, что крупные технологические компании вторгаются в частную жизнь пользователей.
— Теперь они могут измерять ваше сердцебиение с помощью лазеров, они могут слушать вас с помощью множества устройств. Кто знает, может, мой телефон слушают прямо сейчас, — рассуждает соучредитель Apple.
Он подчеркивает, что для большинства людей его совет таков — «вам нужно найти способ избавиться от Facebook». Об этом Возняк заявил сайту TMZ.ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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