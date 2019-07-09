Сооснователь Apple выступил с призывом удалиться из Facebook

Соучредитель Apple Стив Возняк посоветовал всем удалиться из Facebook, чтобы сохранить конфиденциальность своих данных.

Свой аккаунт он удалил еще в прошлом году. Возняк беспокоится, что крупные технологические компании вторгаются в частную жизнь пользователей.

— Теперь они могут измерять ваше сердцебиение с помощью лазеров, они могут слушать вас с помощью множества устройств. Кто знает, может, мой телефон слушают прямо сейчас, — рассуждает соучредитель Apple.

Он подчеркивает, что для большинства людей его совет таков — «вам нужно найти способ избавиться от Facebook». Об этом Возняк заявил сайту TMZ.