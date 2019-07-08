Стратегии городов будущего обсудят на 100+ Forum Russia

Фото: PR-группа 100+ Forum Russia

Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia станет площадкой для обсуждения и формирования стратегий городов будущего. В программе форума — выступления футурологов и аналитиков, специалистов по цифровому проектированию и зеленым технологиям, а также архитекторов и представителей власти.

Среди спикеров — Саския Сассен (профессор социологии кафедры имени Роберта С. Линда и член Комитета глобального мышления Колумбийского университета, Нью Йорк, США), Федерико Паролотто (старший партнер в компании MIC — Mobility in Chain, Италия), Прапан Напауонгди (директор компании Shma Desidn, Бангкок, Тайланд), Сергей Георгиевский (генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»), Петр Кудрявцев (генеральный директор Архитектурного бюро Citymakers), Константин Ходнев (партнер Архитектурной группы ДНК) и другие.

Специалист по вопросам кризиса глобальных городов Саския Сассен отмечает, что для их дальнейшего развития необходимы новые стратегии: «В мире становится все больше городов, которые страдают от растущего населения, растущего числа автомобилей и, как следствие, плохого воздуха, нехватки жилья, слишком большого количества мусора, нехватки места для его захоронения и так далее. Все планы, которые строились до того, как мы осознали и стали учитывать эту проблему, уже нежизнеспособны. Город — это сложный механизм. Задача состоит в том, чтобы сохранить город открытым, но безопасным и комфортным для большинства людей. Это нелегко».

Специалисты со всей планеты поделятся опытом создания успешных проектов для городских территорий, которые способствуют достижению целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Город будущего — это эффективная система, которая предоставляет максимум возможностей и ресурсов для жителей с минимальным воздействием на окружающую среду. По прогнозам экспертов, в городских агломерациях к 2030 году будут жить 5 миллиардов человек, и задача мирового сообщества — создать стратегии управления городами в ответ на всеобщую урбанизацию. Среди ключевых задач устойчивого развития населённых пунктов — обеспечение доступа к недорогой чистой энергии, водным ресурсам, технологиям и инновациям, организация ответственного потребления и производства, сохранение экосистемы и сокращение воздействия на климат. Эксперты форума расскажут о том, как создается новое «зеленое» пространство для жизни.

«Возможно, это покажется фантастикой, но сегодня города, в которых энергоэффективные дома собирают дождевую воду, а искусственный интеллект может управлять не только умным домом, но и, например, транспортной системой мегаполиса становятся реальностью. Автоматизация процессов городской инфраструктуры влечет новую организацию жизненного пространства. Цифровые технологии вписаны в стратегии развития городов России и других стран. Нейроинтерфейсы, роботизация — это наше завтра. Будущее, каким его видят футурологи, уже наступает», — отметила руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.

Параллельно 30 — 31 октября на площадке Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург–ЭКСПО» состоится еще одно знаковое событие — Всемирный день городов (World Cities Day), который ежегодно проводит ООН-Хабитат (Организации Объединенных Наций по населенным пунктам). В деловой программе мероприятия примут участие мэры городов мира. Всемирный день городов отмечается по инициативе ООН с 2014 года, и в 2019 году он впервые пройдет в Екатеринбурге.

Подробная программа 100+ Forum Russia — на сайте http://www.forum-100.ru/



