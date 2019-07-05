В МВД официально прокомментировали расследование дела беглой кассирши Хайруллиной

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В МВД официально подтвердили, что семья Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей, доставлена в Уфу. Расследование дела продолжается.

«В настоящее время женщина вместе с супругом находятся в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан. Следователи проводят с ними необходимые процессуальные действия, по окончании которых женщина в соответствии с решением суда будет заключена под стражу. Решение в отношении ее мужа будет принято по результатам его проверки на причастность к преступлению», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пресс-службе МВД отмечают, дочери беглой кассирши вместе с родственниками отправятся в Салават.

Похищенные деньги еще не найдены. В заявлении подчеркивается, что сотрудники Уголовного розыска МВД Башкирии вместе с коллегами из ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе и «местонахождение похищенных средств».

Напомним, что накануне оперативники задержали Хайруллину и ее семью. Они прятались на съемной квартире в Казани. «Реальное время» уже сообщало, что подозреваемую доставили в Уфу.