На Международном летнем кампусе РАНХиГС выступят топ-менеджеры крупных мировых компаний

Фото: пресс-служба РАНХиГС

Программа Международного летнего кампуса РАНХиГС всегда включала в себя выступления представителей крупнейших мировых компаний. Этот год не станет исключением — перед участниками кампуса выступят старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский, управляющий директор одного из крупнейших мировых брендовых ретейлеров Gitanjali Group Europe Джузеппе Гулло и менеджер по цифровым коммуникациям и взаимодействию «Coca-Cola Россия» Наталия Богданович.

В третий раз подряд на кампусе выступит старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Он отвечает за развитие бизнеса компании Mastercard в России — одном из крупнейших европейских рынков с быстрорастущей безналичной экономикой и платежной индустрией. В управленческой команде Mastercard Алексей Малиновский работает с 2010 г., а с 2012 г. является президентом Ассоциации участников Mastercard и представляет компанию в правлении Национального платежного совета. До Mastercard он более 15 лет занимал руководящие позиции в ряде российских и международных компаний — лидеров рынка высоких технологий.

Вновь своим опытом и знаниями с участниками Летнего кампуса РАНХиГС поделится управляющий директор Gitanjali Group Europe Джузеппе Гулло. Gitanjali Group — один из крупнейших брендовых ретейлеров в мире. Штаб-квартира находится в Мумбае (Индия). Gitanjali продает свои ювелирные изделия через более 4000 точек продаж и занимает более 50% рынка ювелирных изделий в Индии. Джузеппе Гулло в 2018 году рассказал участникам кампуса об управлении брендами сферы искусства и творчества в эпоху информационных технологий. В прошлом Джузеппе Гулло занимал должность управляющего директора Start UP Italian Luxury Companies в секторе часов и драгоценностей, таких как Baldinini и Sicis Jewels. У эксперта за плечами более 20 лет опыта работы в сфере роскоши. Он также работал инвестиционным банкиром в BCI — Milano и более 10 лет являлся финансовым директором в Italian Accessible Luxury public company.

Впервые на Международном летнем кампусе Президентской академии выступит менеджер по цифровым коммуникациям и взаимодействию «Coca-Cola Россия» Наталия Богданович. Она работает в области коммуникаций более восьми лет, обладает in-house и агентским опытом работы в таких областях, как IT, интернет, спортивный маркетинг, FMCG, фармацевтика, строительство и девелопмент. С 2011 по 2014 год была руководителем группы проектов КРОС, а затем, до 2017 года, являлась руководителем стратегических PR-проектов Mail.Ru Group. Начиная с 2017 г. Наталия Богданович — руководитель по внешним и внутренним коммуникациям проекта по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Coca-Cola Россия.

Международный летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса — Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.

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