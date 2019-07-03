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В РТ возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, которого подозревают в убийстве диспетчера

12:51, 03.07.2019
В РТ возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, которого подозревают в убийстве диспетчера
Фото: realnoevremya.ru

В Альметьевске задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей коллеги. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, инцидент произошел вчера на территории диспетчерского пункта одного из предприятий. 38-летняя женщина, которая, по данным соцсетей, работала диспетчером, поссорилась с водителем автобуса на почве личной неприязни. В ходе конфликта мужчина ударил коллегу ножом в шею и область живота. Она скончалась в больнице от полученных ранений.

Подозреваемым оказался ранее дважды судимый за побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жителем Альметьевска.

Происшествия Татарстан
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