В РТ возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, которого подозревают в убийстве диспетчера

В Альметьевске задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей коллеги. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, инцидент произошел вчера на территории диспетчерского пункта одного из предприятий. 38-летняя женщина, которая, по данным соцсетей, работала диспетчером, поссорилась с водителем автобуса на почве личной неприязни. В ходе конфликта мужчина ударил коллегу ножом в шею и область живота. Она скончалась в больнице от полученных ранений.

Подозреваемым оказался ранее дважды судимый за побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жителем Альметьевска.