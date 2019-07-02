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Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

16:32, 02.07.2019
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Фото: скриншот

Росстат запустил обновленную версию портала. Действующий был запущен ровно 20 лет назад.

Глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков заявил, что новый сайт облегчит поиск статистики, а также упростит размещение данных, которое превратилось для сотрудников ведомства в «настоящее мучение».

Как отмечает РБК, параллельно с обновленным порталом будет действовать и старая версия.

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