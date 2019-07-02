Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Росстат запустил обновленную версию портала. Действующий был запущен ровно 20 лет назад.
Глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков заявил, что новый сайт облегчит поиск статистики, а также упростит размещение данных, которое превратилось для сотрудников ведомства в «настоящее мучение».
Как отмечает РБК, параллельно с обновленным порталом будет действовать и старая версия.ОбществоВласть
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