Минэкономразвития РФ опровергло планы по контролю за расходами россиян

Министерство экономического развития России не собирается вводить контроль за расходами физических лиц.

«Минэкономразвития не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Там подчеркнули, что выявление крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках.

Ранее директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Бэлла Панина на конференции «Налоги 2019» заявила, что ведомство нашло новый механизм борьбы с теневой экономикой. Для этого чиновники намерены контролировать расходы физлиц.