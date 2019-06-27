Делегация Украины приняла решение прекратить работу в ПАСЕ

Делегация Украины прекратила работу в ПАСЕ, только некоторые украинские депутаты остались в Страсбурге для контактов с делегатами ассамблеи из других стран.

Об этом рассказал член украинской делегации Георгий Логвинский, сообщает «Интерфакс». С его слов, делегация Украины, как и заявлялось ранее, не принимает участия ни в пленарных заседаниях, ни в заседаниях комитетов. Делегация ушла из ассамблеи до решения руководства парламента.

Напомним, делегация Украины заявила о том, что покидает ассамблею после возвращения полномочий делегации из РФ.