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Делегация Украины приняла решение прекратить работу в ПАСЕ

12:55, 27.06.2019
Делегация Украины приняла решение прекратить работу в ПАСЕ
Фото: wikipedia.org

Делегация Украины прекратила работу в ПАСЕ, только некоторые украинские депутаты остались в Страсбурге для контактов с делегатами ассамблеи из других стран.

Об этом рассказал член украинской делегации Георгий Логвинский, сообщает «Интерфакс». С его слов, делегация Украины, как и заявлялось ранее, не принимает участия ни в пленарных заседаниях, ни в заседаниях комитетов. Делегация ушла из ассамблеи до решения руководства парламента.

Напомним, делегация Украины заявила о том, что покидает ассамблею после возвращения полномочий делегации из РФ.

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