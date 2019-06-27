В Татарстане доступ к электронной ветеринарной сертификации получили 12,5 тысячи предприятий

Фото: Инна Серова

Доступ к ФГИС «Меркурий» получили 12 487 татарстанских предприятий, сообщили сегодня в Казани на выездном заседании коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.



В числе работающих с «Меркурием» — 7 620 юрлиц, 4 680 индивидуальных предпринимателей и 187 физлиц, занимающихся производством и переработкой подконтрольной Госветнадзору продукции. При этом 196 предприятий занимаются переработкой продукции животного происхождения: 62 — по переработке молока, 105 — мяса и 29 — рыбы.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Сергей Данкверт подверг жесткой критике деятельность Россельхознадзора за медленное внедрение электронной ветеринарной сертификации, отметив, однако, достижения Татарстана в этой области.



Ранее «Реальное время» писало о проблемах, возникающих у татарстанских предпринимателей при использовании системы «Меркурий». Подробности сегодняшнего обсуждения «узких» мест электронной ветеринарной сертификации — в материале издания.