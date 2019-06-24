Фестиваль дебютного документального кино «Рудник» стартует в конце июля
С 22 по 28 июля 2019 года на острове Свияжске в Республике Татарстан пройдет третий Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник».
В рамках мероприятия пройдет отраслевой конкурс с призовым фондом €1300. Также одна из работ получит премию от анонимного критика — €200.
«Рудник» не ограничится только показами фильмов. В Свияжске будет работать лаборатория Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы.
Для тех, кому интересен жанр документальной анимации, пройдут занятия программного директора Большого фестиваля мультфильмов Дины Годер и сценариста Александра Родионова. Результаты работы мастерских представят зрителям в последний день фестиваля. Прием в мастерские — по конкурсу, занятия бесплатные. В образовательную программу также войдут лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри. Их могут свободно посещать все, в том числе и зрители «Рудника».
Как и в предыдущий раз, фестиваль пройдет в 60 километрах от Казани — в Свияжске, на земле с большой историей, посреди Волги и Свияги с их невероятными пейзажами. На семь дней остров станет центром молодого документального кино со всего мира.
Арт-директор фестиваля — Марина Разбежкина.
Программный директор — Евгения Марченко.
Организаторы: фестиваль организован фондом «Живой город», центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры РТ и Фонда президентских грантов.
Призы
Победителей конкурса определяет международное жюри.
Жюри международного конкурса присуждает:
Гран-при за лучший фильм фестиваля — €800, вручается режиссеру;
Приз за лучший полнометражный фильм — €300, вручается режиссеру;
Приз за лучший короткометражный фильм — €200, вручается режиссеру.
Подробности и условия участия — на сайте фестиваля.
Даты проведения: 22 июля — 28 июля 2019 года.
Место проведения: остров Свияжск, музей-заповедник «Остров-град Свияжск.Мероприятия Татарстан
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