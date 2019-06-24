Фестиваль дебютного документального кино «Рудник» стартует в конце июля

С 22 по 28 июля 2019 года на острове Свияжске в Республике Татарстан пройдет третий Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник».

В рамках мероприятия пройдет отраслевой конкурс с призовым фондом €1300. Также одна из работ получит премию от анонимного критика — €200.

«Рудник» не ограничится только показами фильмов. В Свияжске будет работать лаборатория Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы.

Для тех, кому интересен жанр документальной анимации, пройдут занятия программного директора Большого фестиваля мультфильмов Дины Годер и сценариста Александра Родионова. Результаты работы мастерских представят зрителям в последний день фестиваля. Прием в мастерские — по конкурсу, занятия бесплатные. В образовательную программу также войдут лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри. Их могут свободно посещать все, в том числе и зрители «Рудника».

Как и в предыдущий раз, фестиваль пройдет в 60 километрах от Казани — в Свияжске, на земле с большой историей, посреди Волги и Свияги с их невероятными пейзажами. На семь дней остров станет центром молодого документального кино со всего мира.

Арт-директор фестиваля — Марина Разбежкина.

Программный директор — Евгения Марченко.

Организаторы: фестиваль организован фондом «Живой город», центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры РТ и Фонда президентских грантов.

Призы

Победителей конкурса определяет международное жюри.

Жюри международного конкурса присуждает:

Гран-при за лучший фильм фестиваля — €800, вручается режиссеру;

Приз за лучший полнометражный фильм — €300, вручается режиссеру;

Приз за лучший короткометражный фильм — €200, вручается режиссеру.

Подробности и условия участия — на сайте фестиваля.

Даты проведения: 22 июля — 28 июля 2019 года.

Место проведения: остров Свияжск, музей-заповедник «Остров-град Свияжск.