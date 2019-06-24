Матвиенко предложили дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации, она согласилась

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает «РИА Новости».



— Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации, — заявил Беглов.

Матвиенко согласилась.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта».

Ранее сообщалось, что специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покинут издание после публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за ними из редакции уйдут и остальные сотрудники отдела политики — 12 человек.

