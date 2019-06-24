Матвиенко предложили дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации, она согласилась
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает «РИА Новости».
— Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации, — заявил Беглов.
Матвиенко согласилась.
Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта».
Ранее сообщалось, что специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покинут издание после публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за ними из редакции уйдут и остальные сотрудники отдела политики — 12 человек.
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