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Матвиенко предложили дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации, она согласилась

11:40, 24.06.2019 1
Матвиенко предложили дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации, она согласилась
Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает «РИА Новости».

— Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации, — заявил Беглов.

Матвиенко согласилась.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта».

Ранее сообщалось, что специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покинут издание после публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за ними из редакции уйдут и остальные сотрудники отдела политики — 12 человек.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:09
    Главное! во время уйти......
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