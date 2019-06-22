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В Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину

11:31, 22.06.2019
В Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину
Фото: kremlin.ru

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина попал в московскую больницу.

«Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо», — сообщила дочь актрисы Ольга Шукшинаа, ее слова приводит «Интерфакс».

Напомним, 17 июня мужа Федосеевой-Шукшиной, Бари Алибасова выписали из больницы. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11 числа Алибасов из него вышел.

ПроисшествияОбществоКультура
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