В Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина попал в московскую больницу.

«Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо», — сообщила дочь актрисы Ольга Шукшинаа, ее слова приводит «Интерфакс».

Напомним, 17 июня мужа Федосеевой-Шукшиной, Бари Алибасова выписали из больницы. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11 числа Алибасов из него вышел.