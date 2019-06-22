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Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd ушла с аукциона за рекордную сумму

02:35, 22.06.2019
Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd ушла с аукциона за рекордную сумму
Фото: ru.wikipedia.org/user:Xett

Коллекцию гитар Дэвида Гилмора, одного из лидеров группы Pink Floyd, продали на аукционе за $21,5 млн, сообщает «Интерфакс».

Коллекция состояла из 126 лотов, торги состоялись в Нью-Йорке. Например, среди лотов была самая культовая гитара, а также акустический инструмент. В аукционном доме Christie's торги назвали «рекордом мирового аукциона».

Напомним, ранее сообщалось, что один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс попал в рейтинг самых успешных гастролирующих артистов 2018 года по версии издания Pollstar. За год он заработал $131,3 млн.

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