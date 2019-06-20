Минтруд РФ намерен к 2021 году удвоить число людей, обеспеченных долговременным уходом

Первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко заявил, что доля нуждающихся граждан, обеспеченных долговременным уходом, должна вырасти в два раза к 2021 году.



По словам Вовченко, в рамках реализации проекта «Старшее поколение» доля обеспеченности нуждающихся граждан долговременным уходом должна достигнуть 8% в 2019 году. В следующем году, по словам первого замминистра труда, показатель планируется довести до 12%, а в 2021 году до 16%, передает ТАСС.



Вовченко добавил, что сейчас эта система внедряется в пилотных регионах, а с 2022 года она должна реализовываться уже по всей стране.

