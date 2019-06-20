YouTube улучшит качество около 1000 старых музыкальных клипов

Видеохостинг YouTube совместно с Universal Music Group улучшит качество почти 1000 знаковых музыкальных видеоклипов, вышедших более 10 лет назад.

Планируется, что сервис будет выпускать обновленные клипы каждую неделю. В настоящее время популярные видео прошлых лет доступны только в устаревших форматах. После восстановления они будут в HD-качестве, сообщается в блоге YouTube.

На данный момент YouTube уже выпустил 100 первых обновленных клипов. Среди них — Lady Gaga, Maroon 5, Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers и другие.

<span id="selection-marker-start" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-end" class="redactor-selection-marker"></span>

Работы по улучшению качества клипов планируется завершить до конца 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube может перенести детский контент в отдельное приложение.