YouTube улучшит качество около 1000 старых музыкальных клипов
Видеохостинг YouTube совместно с Universal Music Group улучшит качество почти 1000 знаковых музыкальных видеоклипов, вышедших более 10 лет назад.
Планируется, что сервис будет выпускать обновленные клипы каждую неделю. В настоящее время популярные видео прошлых лет доступны только в устаревших форматах. После восстановления они будут в HD-качестве, сообщается в блоге YouTube.
На данный момент YouTube уже выпустил 100 первых обновленных клипов. Среди них — Lady Gaga, Maroon 5, Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers и другие.
Работы по улучшению качества клипов планируется завершить до конца 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что YouTube может перенести детский контент в отдельное приложение.ТехнологииIT
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