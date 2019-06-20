Бизнес обратился к Верховному суду с просьбой не отменять срок давности по налоговым нарушениям

Различные бизнес-ассоциации призвали Верховный суд РФ не отменять сроки давности по налоговым преступлениям. С обращением выступил и уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

«Предприниматели не готовы к вечным уголовным рискам», — пишут «Ведомости».

Письма с критикой проекта постановления пленума направили Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата. Свои позиции против документа сформулировали также Российский союз промышленников и предпринимателей и «Деловая Россия».

Ранее сообщалось, что Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством. Фактически такое решение отменяет сроки давности по налоговым преступлениям, что грозит серьезными проблемами для всего российского бизнеса.

Вице-президент ТПП Вадим Чубаров предупредил, что подобный поворот российского правам приведет к усилению давления на бизнес и, безусловно, негативно скажется на экономической активности. Сейчас срок давности составляет от двух до 10 лет в зависимости от тяжести налогового преступления.