К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
Около одного миллиона вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
По последним данным, всего в кол-центр было передано 1 053 326 вопросов. Из них — 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи по СМС, уточняет телеканал «Росссия 24».
Прием вопросов продлится до окончания программы 20 июня.
Напомним, мероприятие пройдет 20 июня в 12.00 по московскому времени. Транслировать прямую линию с Путиным будут центральные телеканалы и радиостанции. Эфир будет доступен также в социальных сетях.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым