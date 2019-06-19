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К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

10:21, 19.06.2019
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
Фото: kremlin.ru

Около одного миллиона вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

По последним данным, всего в кол-центр было передано 1 053 326 вопросов. Из них — 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи по СМС, уточняет телеканал «Росссия 24».

Прием вопросов продлится до окончания программы 20 июня.

Напомним, мероприятие пройдет 20 июня в 12.00 по московскому времени. Транслировать прямую линию с Путиным будут центральные телеканалы и радиостанции. Эфир будет доступен также в социальных сетях.

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