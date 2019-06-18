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ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

15:36, 18.06.2019
ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Фото: google.com/maps / скриншот

ФСБ организовала обыски в музее «Собрание» бизнесмена Давида Якобашвили. Сам сооснователь компании «Вимм-билль-данн» находится в Женеве.

По данным РБК, следственные действия связаны с жалобой экс-партнера предпринимателя Бориса Минахи. Последний пожаловался главе ФСБ на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

Якобашвили также отказался комментировать сообщения об обысках. Он заявил, что сейчас находится в Женеве на конференции Международной организации труда, пишут «Ведомости».

Российский Forbes оценивает состояние Якобашвили в $750 млн. Бизнесмен был одним из основателей компании «Вимм-билль-данн», продав свою долю в 2011 году компании PepsiCo.

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