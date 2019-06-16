Трамп опроверг информацию об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал материал The New York Times, в котором заявлялось, что спецслужбы США за последний год стали гораздо активнее пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. В своем Twitter Трамп заявил, что эта информация не соответствует действительности.

— Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New Yоrk Times опубликовала статью, в которой утверждается, что США существенно участили кибератаки против России, — удивляется Трамп.

Президент США отметил, что считает этот материал «фактически изменой». Он подчеркнул, что опубликованная информация — неправда.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон пока не направил четких сигналов Москве о возможности встречи лидеров США и РФ в рамках саммита «двадцатки» в Осаке.

